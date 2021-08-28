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التطبيعية: متفائلون بالمنتخب العراقي وادفوكات يقود اللاعبين باحترافية عالية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-28T08:57:50+0000
التطبيعية: متفائلون بالمنتخب العراقي وادفوكات يقود اللاعبين باحترافية عالية

شفق نيوز/ اكدت اللجنة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، انها "متفائلة" بمدرب المنتخب العراقي ديك ادفوكات كونه يمتلك عقلية تدريبية جيدة وله تاريخ كبير في عالم التدريب، مشيرة الى ان المدرب يقود اللاعبين حالياً بشكل "احترافي كبير".

وقال رئيس اللجنة اياد بنيان، لوكالة شفق نيوز "أنا مطمئن على مستقبل المنتخب العراقي في التصفيات الاسيوية مع هذا المدرب الكبير وننتظر منه ان يكون خير داعم للاعبين وايصال المنتخب الى كأس العالم وتحقيق الحلم".

واكد ان "التطبيعية لن تبخل على المنتخب العراقي بأي شيء بغية الاعداد الجيد وانها ستظل قريبة من المنتخب والجهاز الفني لحين ايصال الفريق العراقي الى بر الامان"، موضحا ان "الهدف الاول هو تحقيق نتيجة ايجابية على منتخبي كوريا الجنوبية وايران في مستهل مشوار المنتخب في التصفيات الحاسمة".

واوضح بنيان ان "المنتخب الوطني سيتوجه الى العاصمة الكورية الجنوبية سيول السبت المقبل بطائرة خاصة لخوض مباراته الاولى امام مضيفه الكوري في الثاني من الشهر المقبل".

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم قد دخل معسكرين تدريبيين في اسبانيا وتركيا، خاض خلالهما اربع مواجهات ودية تعادل في ثلاث وفاز في واحدة.

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