التطبيعية: مباراة المنتخب العراقي غدا أمام الإمارات تسجل ضمن تصنيف شهر شباط

شفق نيوز/ اكدت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاحد، ان الاتحاد الدولي سيعتمد مباراة العراق والامارات رسمياً ضمن تصنيفه.

وقال شامل كامل نائب رئيس التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان "مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم الودية أمام نظيره الإماراتي، يوم غد، ستسجل ضمن المباريات الرسمية".

وأوضح كامل؛ أن "مباراتنا أمام الامارات مهمة كونها تندرج ضمن التصنيفين الدولي والآسيوي في ترتيب الفرق ومستوياتها لشهر شباط المقبل".

واشار الى ان "فريقنا جاهز للقاء يوم غد"، مشددا على "ضرورة تحقيق لاعبينا لنتيجة ايجابية تنعكس ايجابياً على تصنيف منتخبنا دولياً واسيويا للشهر المقبل".