التطبيعية: كيروش أحد الخيارات الثلاثة لتدريب المنتخب ولم نحسم التسمية بعد

شفق نيوز/ أكد رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي اياد بنيان يوم الأربعاء أن موضوع الصفقة مع البرتغالي كارلوس كيروش لم تتم لغاية الآن كما أعلن في كثير من وسائل الإعلام .

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، إن أسماء ثلاثة مدربين تناقش سيرهم الذاتية حالياً على طاولة الهيئة التطبيعية بإنتظار الإعلان الرسمي عن الاسم الذي سيقود المنتخب للمرحلة المقبلة .

واشار الى ان كيروش احد هذه الاسماء المطروحة التي من المحتمل ان تتسلم قيادة المنتخب الوطني العراقي للمرحلة المقبلة.

وأبدى بنيان استغرابه من نشر عدد من وسائل الإعلام لقرارات لم تصدر من مجلس إدارة التطبيعية لغاية الآن، ولابد من بعض تلك الوسائل التأكد من المصدر قبل النشر.

وتابع بالقول إن الهيئة التطبيعية ستعلن عن المدرب الجديد في وقت قصير جدا، لافتا ان المدربين الثلاثة متميزين ولا يقلون شأناً عن المدربين البارزين عالمياً .

يذكر ان الوسط الكروي والجماهير العراقية تترقب عن كثب تسمية المدرب الأجنبي الذي سيقود المنتخب الوطني في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم.