سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التطبيعية: عقد مدرب المنتخب الجديد لكرة القدم سنة واحدة

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-04T11:17:37+0000
التطبيعية: عقد مدرب المنتخب الجديد لكرة القدم سنة واحدة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان يوم الأربعاء أن فترة العقد الذي تم إبرامه مع مدرب المنتخب الوطني الجديد لكرة القدم الهولندي ديك ادفوكات يستمر لمدة سنة كاملة، مؤكداً أن العقد قابل للتجديد.

وقال بنيان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المنتخب سيتجمع في بغداد ثم السفر الى تركيا لإقامة معسكر اول وبعدها الى مدينة ماربيا لاقامة معسكر ثانٍ.

وأضاف أنه لولا التخصيص المالي من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لما استطعنا التعاقد مع ادفوكات.

وعن انتخابات اتحاد الكرة العراقي قال رئيس الهيئة التطبيعية: في التاسع من هذا الشهر سيتم إعلان أسماء المرشحين النهائية لانتخابات اتحاد الكرة.

وأردف بالقول إنه تاريخ 9/13 سيكون اخر يوم للهيئة التطبيعية، وبعدها بيوم تقام الانتخابات ليستلم المكتب التنفيذي المنتخب ادارة اتحاد الكرة.

وتابع بنيان بالقول: لا توجد فقرة في النظام الأساسي تمنع درجال الترشيح والتواجد في انتخابات اتحاد الكرة.

related

التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

Date: 2020-11-21 08:54:26
التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

الأولمبية الدولية ترفض انضمام تطبيعية إتحاد الكرة للجمعية العامة للأولمبية العراقية

Date: 2021-03-19 12:10:23
الأولمبية الدولية ترفض انضمام تطبيعية إتحاد الكرة للجمعية العامة للأولمبية العراقية

منتخب الشباب لكرة القدم يشارك ببطولة دولية ودية بتركيا

Date: 2020-12-10 05:31:53
منتخب الشباب لكرة القدم يشارك ببطولة دولية ودية بتركيا

موظف لبناني ينقذ المنتخب الاولمبي العراقي بعد اصرار اماراتية بالغاء الرحلة للاعبين

Date: 2019-12-28 17:24:01
موظف لبناني ينقذ المنتخب الاولمبي العراقي بعد اصرار اماراتية بالغاء الرحلة للاعبين

العراق ثانياً.. إيران تتصدر مجموعتها وتتأهل للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم

Date: 2021-06-15 18:22:01
العراق ثانياً.. إيران تتصدر مجموعتها وتتأهل للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم

زاخو يقدم اعتراضا للتطبيعية إزاء الخرق في لقاء الشرطة

Date: 2021-03-06 08:53:31
زاخو يقدم اعتراضا للتطبيعية إزاء الخرق في لقاء الشرطة

بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

Date: 2020-11-22 07:00:05
بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

وزير الرياضة في الكويت للتنسيق بشأن اقامة بطولة خليجي ٢٥ في العراق

Date: 2021-04-22 15:59:30
وزير الرياضة في الكويت للتنسيق بشأن اقامة بطولة خليجي ٢٥ في العراق