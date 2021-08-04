التطبيعية: عقد مدرب المنتخب الجديد لكرة القدم سنة واحدة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان يوم الأربعاء أن فترة العقد الذي تم إبرامه مع مدرب المنتخب الوطني الجديد لكرة القدم الهولندي ديك ادفوكات يستمر لمدة سنة كاملة، مؤكداً أن العقد قابل للتجديد.

وقال بنيان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المنتخب سيتجمع في بغداد ثم السفر الى تركيا لإقامة معسكر اول وبعدها الى مدينة ماربيا لاقامة معسكر ثانٍ.

وأضاف أنه لولا التخصيص المالي من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لما استطعنا التعاقد مع ادفوكات.

وعن انتخابات اتحاد الكرة العراقي قال رئيس الهيئة التطبيعية: في التاسع من هذا الشهر سيتم إعلان أسماء المرشحين النهائية لانتخابات اتحاد الكرة.

وأردف بالقول إنه تاريخ 9/13 سيكون اخر يوم للهيئة التطبيعية، وبعدها بيوم تقام الانتخابات ليستلم المكتب التنفيذي المنتخب ادارة اتحاد الكرة.

وتابع بنيان بالقول: لا توجد فقرة في النظام الأساسي تمنع درجال الترشيح والتواجد في انتخابات اتحاد الكرة.