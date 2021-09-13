التطبيعية: سينتهي عملنا مع إعلان اتحاد الكرة الجديد وكل منا سيذهب إلى بيته

شفق نيوز/ اكد شامل كامل نائب رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي يوم الاثنين، ان عمل التطبيعية يوم غد سيكون لجنة انتخابية فقط، بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرا الى انه سيكون اخر يوم بعدها ينتهي عملها بالكامل بعد تشكيل الاتحاد وكل منا سيذهب إلى بيته ولا نمتلك اي صلاحيات.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز لقد جهزنا كل الأمور الخاصة بالانتخابات وستكون الانتخابات تحت إشراف مباشر من الاتحاد الآسيوي، لافتا الى ان عمل التطبيعية خلال المرحلة السابقة كان متعباً جدا ولايخلو من المطبات والمشاكل الكثيرة التي رافقتنا وقد عشنا كتطبيعية مع وسط ليس سهلا بل كان صعباً جدا.

وتابع "أننا أتممنا ما كلفنا به من الاتحاد الدولي من أهداف جئنا من اجلها وهي إجراء الانتخابات وتمشية أمور الاتحاد والنظام الداخلي اضافة الى امور اخرى قمنا بإنجازها.

واشار الى اننا كفريق عمل نشعر بأن ضمائرنا مرتاحة لما حققناه ونجحنا بمواقع عديدة وحققنا نسبة كبيرة من الأهداف ولا ننكر وجود أخطاء بسيطة في العمل فكل عمل لابد أن تشوبه الأخطاء ولا يوجد عمل متكامل ابدا.

وتجري يوم غد انتخابات اتحاد الكرة العراقي في احدى فنادق بغداد بتمام الساعة العاشرة صباحا لاختيار مجلس إدارة لاتحاد كرة القدم العراقي .