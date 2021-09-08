التطبيعية حول الخسارة أمام إيران: ثقتنا عالية بالمدرب أدفوكات وبلاعبي المنتخب

شفق نيوز/ أعرب الأمين العام للهيئة التطبيعية، محمد فرحان يوم الأربعاء عن أسفه إزاء الخسارة التي تلقاها المنتخب العراقي لكرة القدم في المباراة التي جمعته مع نظيره الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022" والتي جرت أمس في استاد خليفة الدولي بقطر .

وقال فرحان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الاتحاد، إن "الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام نظيره الإيراني كان وقعها مؤلماً على الجماهير الرياضية ونحن نأسف لهذه الخسارة، رغم ان الملاك التدريبي لم يحصل على فترة إعداد كافية قبل التصفيات".

وأضاف أن "التطبيعية وبمعية وزارة الشباب والرياضة بذلت جهودا كبيرة في سبيل توفير جميع مستلزمات نجاح المنتخب قبل الدخول للتصفيات، ونأمل أن يتم تدارك هذا الوضع في سبيل معالجة الأخطاء بغية التحضير جيداً للمباريات المقبلة التي ستقام في الشهر المقبل، حيث ما زالت ثقتنا كبيرة بقدرات المدرب ادفوكات واللاعبين لتعويض هذه الخسارة والعودة لتحقيق الانتصارات".