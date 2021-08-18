التطبيعية تؤكد إقامة انتخابات اتحاد الكرة بموعدها: لا يوجد مبرر لتأجيلها

شفق نيوز/ أكد الامين العام للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، محمد فرحان، يوم الاربعاء، أن انتخابات اتحاد الكرة قائمة في موعدها المحدد في ( 14/9/2021 ).

وقال فرحان في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد ، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "انتخابات اتحاد الكرة قائمة في موعدها المحدد في ( 14/9/2021 ) وان الامور تمضي على قدمٍ وساق ولايوجد مبرر لتأجيلها، خصوصا بعد اتمام انتخابات الاتحادات الفرعية التي جرت بانسيابية ويسر ، وبعلم الاتحاد الاسيوي الذي اشرف على سيرها".

وأضاف، أن "لجنة المسابقات رفعت للتطبيعية توصيات بشأن توقيتات المسابقة للموسم الجديد ( 2021-2022 ) ، وجاء في التوصيات توقيتات انطلاق المسابقات ، ناهيك عن عدد اللاعبين المحترفين في كل فريق ، إضافة الى التوصية المهمة بشأن عدد الهبوط والصعود ، وارتأينا في التطبيعية ان ترفع جميع هذه التوصيات الى المكتب التنفيذي الجديد المُنتخب للبت بها ، على ان يكون توقيت انطلاق الدوري الجديد في العشرين من الشهر المقبل ، يسبق ذلك انطلاق بطولة الكأس في العاشر من الشهر نفسه وكأس السوبر في السابع عشر من الشهر المقبل".

وعلى سياق متصل اكد فرحان، أن "الدوري سيستمر حتى في حال مشاركة المنتخب الوطني في البطولات ، على اعتبار ان الجدول مزدحم في الموسم المقبل، بالتالي ان توقف المسابقة يسبب ضررا كبيرا للمصلحة العامة ، حيث حصلنا على موافقة مبدئية من بعض الاندية على استمرار الدوري دون توقف ، على ان تُسجل الاندية ستة محترفين ، يكون خمسة منهم في ارض الملعب لتعويض الاندية التي تُفرغ لاعبيها للمنتخب الوطني".

وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين قال فرحان، إن "هناك تحركات واسعة على مستوى عالٍ لعودة اللعب على ارض البصرة ، ومساعٍ رفيعة تبذل بهذا الخصوص" ، مؤكدا ان "قرار عودة اللعب على ارضنا سيصدر بعد مباراتي كوريا الجنوبية وايران ونأمل ان يكون القرار من صالح العراق".

واختتمَ الأمينُ العام للتطبيعية، محمد فرحان، حديثه بالقول: إن التطبيعية تنتظر الموافقة الرسمية من الاتحاد القطري الشقيق بشأن تحديد الملعب الافتراضي لخوض منتخب العراق مبارياته في التصفيات الآسيوية.