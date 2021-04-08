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التطبيعية تؤكد: الدوري الكروي الممتاز مستمر دون تأجيل

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-08T13:40:14+0000
التطبيعية تؤكد: الدوري الكروي الممتاز مستمر دون تأجيل

شفق نيوز/ أكدت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الخميس، استمرار دوري الكرة الممتاز من دون توقف خلال الجولات المقبلة للمسابقة.

وقالَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس لوكالة شفق نيوز؛ إن "منافسات الدوري ستستمر من دون تأجيل"، مشيرا إلى أن "مباريات الجولة الثامنة والعشرين ستنطلق في السادس عشر من الشهر الحالي".

وأضافَ عبيس: أن "مباريات القوة الجوية والشرطة ستؤجل فقط خلال خوضهما مباريات دوري أبطال آسيا، فيما تواصل بقية الأندية خوض مبارياتها من دون توقف".

وبين عضو لجنة المسابقات، أن "هدفنا إنهاء الدوري في توقيته المحدد من دون أي تأثير على الأندية المشاركة في المسابقة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على مشوار المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة".

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