التطبيعية توقع اتفاقية مع مركز الفيفا الطبي لعلاج الرياضيين العراقيين

شفق نيوز/ أبرمت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، اتفاقية مع مركز الفيفا الطبي في دبي، لمدة سنة قابلة للتجديد، لتقديم الخدمات الطبية للاعبين العراقيين.

وقال رئيس الهيئة اياد بنيان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مركز الفيفا الطبي المتميز هو المستشفى المعتمد من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، ويقدم خدمات طبية مميزة للرياضيين المصابين، لذلك انصبت جهودنا من أجل توقيع هذه الاتفاقية".

وبين أن "مدة الاتفاقية سنة واحدة قابلة للتجديد من تاريخ توقيعها اليوم الأحد ولغاية 15 آيار ٢٠٢٢، وتشمل معالجة إصابات اللاعبين الدوليين وغير الدوليين، وإجراء التداخل الجراحي والعلاج الطبيعي والفيزيائي، ويتكفل مركز الفيفا الطبي المتميز بإصدار تأشيرات للدخول الى الامارات".

وأشارَ بنيان إلى ان "هناك خصومات مالية تصل الى ٥٠% من الأجور على التداخلات الجراحية مع تسهيلات أخرى من حيث توفير العلاج التأهيلي في مركز الفيفا الطبي على أعلى المستويات، ولمدة ستة أسابيع مجانا بعد إجراء التداخل الجراحي للاعب المصاب، بعدها تكون بأجور مخفضة بنسبة 50%".

واختتمَ بنيان بالقول "نهدف من هذه الاتفاقية الى تسهيل مهمة اللاعب المصاب في العودة السريعة للملاعب، لاسيما ان مركز الفيفا الطبي المميز رائدٌ وفاعلٌ في مجال الطب الرياضي".