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التطبيعية توضح موقفها من زيادة عدد لاعبي أندية الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-23T14:23:16+0000
التطبيعية توضح موقفها من زيادة عدد لاعبي أندية الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أكدت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، مشيرة إلى أنها سبق وأن سمحت للأندية بزيادة عدد لاعبيها لرفد المنتخبات الوطنية عند الحاجة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2020-2021، قدمت الأندية المشاركة كشوفات بأعداد لاعبيها الذين سيشاركون في المنافسات، حيث قدم القوة الجوية 35 لاعباً والشرطة ٣٤ لاعباً، والزوراء ٢٧ لاعباً".

وبينت الهيئة أنها طلبت من الأندية الثلاثة رفع عدد اللاعبين إلى ٤٠ لاعباً لكل فريق في الدوري الممتاز "وذلك لإتاحة الفرصة للمدربين بالتعويض في حال الغيابات لأسباب مختلفة، ومنها الدعوة  للمنتخب الوطني أو الإصابة والحرمان".

وأكدت انها "تنظر الى جميع الأندية نظرةً متساويةً، وتقف على مسافةٍ واحدة من الجميع، وهي أسمى من الدخول في مناكفات تضر ولا تنفع، في الوقت الذي يتطلب من الجميع العمل بنكران ذات وتفضيل المصلحة العامة، وتسهيل مهمة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة التي يتصدرها منتخبنا بجدارةٍ، ولتحقيق حلم الملايين بالوصول الى مونديال الدوحة".

وأضافت "وإزاء تلك المعطيات، تودُ الهيئة التطبيعية من وراء ذلك إنهاء جذوة إشعال أي مشكلة مع الأندية التي تعد الرافد الأهم للمنتخبات الوطنية وشريان اتحاد الكرة الدائم في ضخ كرتنا بالمواهب والطاقات الواعدة".

وكان نادي الشرطة قد سحب عدداً من لاعبيه الذين انضموا إلى تشكيلة المنتخب العراقي المشارك في التصفيات الآسيوية المزدوجة، وذلك لخوض المنافسات على بطولة كأس العراق، وهو فعله نادي القوة الجوية أيضاً حيث قام بسحب لاعبيه من تشكيلة المنتخب من أجل بطولة الكأس، إلا أنه أعادهم مجدداً للمنتخب، فيما فضّل نادي الزوراء عدم سحب لاعبيه من التشكيلة.

وعلى إثر ذلك تعرضت إدارة نادي الشرطة للكثير من الانتقادات، كما أتهمت الهيئة التطبيعية بأنها كانت السبب وراء ذلك.

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