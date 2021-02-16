التطبيعية: توصيف الهيأة العامة قابل للتعديل وسيعرض على الاتحاد الدولي للمصادقة

شفق نيوز/ أكدت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن القرار الأخير فيما يخص توصيف الهيئة العامة لم يكن نهائيا لكنه يمثل وجهة نظر الهيأة.

وقال شامل كامل نائب رئيس الهيئة لوكالة شفق نيوز، ان التطبيعية ناقشت التوصيف وتوصلت الى هذا العدد للهيئة العامة، لكن القرار النهائي يعود للاتحاد الدولي أما يوافق أو يعدل عليه.

واوضح ان التوصيف الذي اقترحه الاتحاد سيرسل للفيفا للنظر به وفي حال موافقتها فإنه سيعرض للهيأة العامة ومن ثم اعتماده رسمياً.

واشار الى ان التوصيف قابل للتغير ولم يكن ثابتا كما تصور البعض فالتطبيعية ترحب بأي مقترح يصدر سوى من الهيأة العامة لاتحاد الكرة والاتحاد الدولي أو أي جهة ذات علاقة.

وكان شامل كامل نائب رئيس الهيأة التطبيعية قال في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، إن الهيأة حددت عدد الهيئة العامة بـ 66 عضواً وفي حال تمت المصادقة على ادخال الاتحاد الفرعي في بغداد يرتفع العدد الى 67 عضواً.

واضاف ان عدد المصوتين على الانتخابات 66 صوتاً تم توصيفهم كالاتي؛ 20 صوتاً للاندية الممتازة، 24 صوتاً لاندية الدرجة الاولى، 17 صوتاً عدد الاتحادات الفرعية، وصوت واحد لممثل الحكام، وصوتان للجنة الخماسية (رجال - نساء)، وصوتان للجنة الشاطئية (رجال - نساء).