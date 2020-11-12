التطبيعية توجه رسالة للحكومة من بينهم درجال وتسمي مدربا لشباب الصالات

شفق نيوز/ وجهت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، يوم الخميس، رسالة إلى الحكومة العراقية عبرت فيها عن رفضها أي تدخل خارجي في عملها بادارة اتحاد الكرة.

وقال نائب رئيس الهيأة التطبيعية، الدكتور شامل كامل لشفق نيوز نحن كـ"تطبيعية نرفض ان يكون الوزير عدنان درجال بديلا لنا وان يتخذ القرارات الخاصة".

وبين ان "التطبيعية تأخذ التعليمات والقوانين من الاتحاد الدولي ولدينا لجان ومختصين وخبراء ونعمل بمهنية واستقلالية تامة في ادارة الكرة العراقية".

واشار كامل الى ان "التطبيعية قد تستفاد من المشورات الخاصة وبشكل ودي من الكابتن عدنان درجال كونه اداري ولاعب دولي سابق ، كما تقبلها من اي خبير واكاديمي .

وختم ، "نحن نسمع هنا وهناك عن انتقادات تمس عملنا لا صحة لها والتي تشير الى ان درجال يتدخل بشكل مباشر في عملنا ويسيير الاتحاد بشكل غير مباشر ، وبالتاكيد هذا الكلام مرفوض ولا اساس له تماماً كون التطبيعية لها شخصيتها المستقلة ولا تسمح لاحد ان يتدخل بعملها مهما كان منصبه الحكومي".

إلى ذلك .. سمت الهيأة التطبيعية المدرب، ياسر حميد، لقيادة منتخب الشباب لكرة الصالات في الاستحقاقات المقبلة.

وقالَ حميد لوكالة شفق نيوز، "أشعرُ بالسعادة الغامرة لنيل ثقة الهيأة التطبيعية لاختياري لقيادة منتخب الشباب لكرة الصالات.

واضاف، ان "المهمة ليست سهلةً، لان عملنا سيكون مبنياً على اختيار نوعيةٍ مميزة من اللاعبين يمتلكونَ القدرة الفنية لتمثيل المنتخب الوطني الأول مستقبلا، وكذلك اللعب للاندية المشاركة في الدوري الممتاز بعد ايجاد الجيل الكروي المبدع".

واختتمَ ياسر بالقول أن "الهيأة التطبيعية لم تسمِ الملاك التدريبي المساعد للمنتخب، وسيكون هناك اجتماعٌ قريب لتحديد منهاج المنتخب للمدة المقبلة".