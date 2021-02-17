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التطبيعية توجه دعوة للأندية الممتازة تخص حضور مباريات الدوري خلال ايام الحظر

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-17T14:48:57+0000
التطبيعية توجه دعوة للأندية الممتازة تخص حضور مباريات الدوري خلال ايام الحظر

شفق نيوز/ دعت الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة العراقي، يوم الاربعاء، أندية الدوري الممتاز إلى تقديم كشوفاتها.

وقال المكتب الاعلامي للهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الهيئة التطبيعية تدعو الاندية الممتازة لتسليم كشوفات بأسماء الذين يحضرون لمباريات الدوري حصراً، مبيناً أنها حددت الكشوفات كحد أقصى (60 شخصا)، مع ذكر الأسماء والمهام، وخلال مدة 24 ساعة .

وبين المكتب الاعلامي للهيئة، أن الغرض من ذلك هو لتسليمها الى الجهات الأمنية لتسهيل مهمة تنقل الفرق في ساعات وأيام الحظر ، لافتاً إلى أن الحضور للمباريات يقتصر حصراً  على الأسماء الموجودة في الكشف الخاص لكل مباراة.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العليا في العراق استمرار الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم خلال ايام حظر التجوال.

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