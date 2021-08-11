التطبيعية توجه انتقاداً لممثلي بعض الأندية وتحث على حل المشاكل المالية

شفق نيوز/ وجه رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي أياد بنيان، يوم الاربعاء، انتقادا لممثلي بعض الأندية الذين لم يحضروا الاجتماع في مقر اتحاد الكرة لمناقشة المشاكل المالية بين الاندية واللاعبين والمدربين.

وعقدت، الهيئة وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، بمعية لجنة التراخيص، اجتماعاً في مقر اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية بشأن الشكاوى المقدمة من قبل اللاعبين والمدربين، بحضور رئيس التطبيعية إياد بنيان وعضو التطبيعية اسعد لازم والأمين العام محمد فرحان، ومدير تراخيص الأندية ماجد ثامر ورئيس لجنة شؤون اللاعبين صالح المالكي.

وحثَ بنيان ممثلي الاندية على "ضرورة الإسراع في حلحلة المشاكل المالية المتعلقة بالمدربين واللاعبين، للابتعاد عن عدم الترخيص من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث تم إخطارنا من قبل الاتحاد الآسيوي بكتاب رسمي يؤكد على ضرورة حل مسألة الديون بمدة لا تتجاوز الخامس عشر من الشهر الحالي".

وطالب رئيس الهيأة التطبيعية ممثلي الأندية بـ"إيجاد مخرج سريع لهذا الموضوع، وضرورة حل الديون والشكاوى مع المدربين واللاعبين بشكل ودي أو قانوني، قبل انتهاء الوقت"، موضحا ان "الأمر في غاية الخطورة، ويحتاج الى تكاتف الجميع بغية تجنيب الكرة العراقية مغبة العقوبات".

واختتم رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، حديثه بالقول، إن "حضور ممثلي تسعة أندية للاجتماع من أصل 16 نادياً مؤشر غير جيد، ويعطي انطباعاً بأن هناك عدم جدية من قبل الأندية في التعامل مع هذا الموضوع المهم".