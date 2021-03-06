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التطبيعية توافق على نقل مباريات نفط الوسط من النجف الى كربلاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-06T19:50:39+0000
التطبيعية توافق على نقل مباريات نفط الوسط من النجف الى كربلاء

شفق نيوز/ وافقت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، يوم السبت، على نقل مباريات نادي نفط الوسط الى ملعب كربلاء.

وتلقت اللجنة بحسب بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز، كتاباً رسمياً من إدارة نفط الوسط يُفيد بنقل مباريات فريقها الكروي الى ملعب كربلاء بدلا عن ملعب النجف ابتداءً من الجولة الثالثة والعشرين لدوري الكرة الممتاز والتي ستجمع نفط الوسط والكرخ.

وأكدَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، أن "المسابقات وافقت على طلب إدارة نفط الوسط بالعودة الى ملعب كربلاء، عطفا على ان الملعب المذكور سبق أن كان أرضاً للفريق الى جانب ملعب النجف، وبالتالي لا مانع من العودة للعب على ملعب كربلاء، بدءا من الجولة 23 المقبلة".

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