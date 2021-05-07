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التطبيعية تنفي حسم تسمية مدرب للمنتخب الاولمبي وتؤكد: اما هولندي او اسباني

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-07T14:29:26+0000
التطبيعية تنفي حسم تسمية مدرب للمنتخب الاولمبي وتؤكد: اما هولندي او اسباني

شفق نيوز/ نفى رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان، يوم الجمعة، قرار الهيأة بتسمية المدرب الاسباني باكو هيريرا مدربا للمنتخب الاولمبي العراقي.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز؛ ان الموضوع لم يحسم بعد ، مبينا ان النقاش مازال مستمرا لحسم الأمر.

واضاف ان الاختيار مازال قائما بين المدرب الهولندي او الاسباني لاختيار احدهم لقيادة المنتخب الاولمبي العراقي .

وابدى استغرابه لنشر مواقع عن تسمية الهيأة المدرب الاسباني باكو هيريرا لقيادة المنتخب الاولمبي بدون مصدر رسمي.

وكانت الهيأة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم ، قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد بمقر الاتحاد ببغداد أمس الخميس، برئاسة رئيس التطبيعية إياد بنيان وبقية الأعضاء، والأمين العام محمد فرحان، ترحيل مدربي منتخب الشباب الذي كان يقوده الكابتن قحطان جثير كمساعدين لمدرب المنتخب الأولمبي الأجنبي الذي سيتسلم مهمته قريبا، وتسمية (عماد محمد) مدرباً لمنتخب الشباب، وترحيل مدربي منتخب الأشبال إلى مراكز الموهبة.

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