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التطبيعية تنفي تأجيل مباريات نصف نهائي كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-05T08:11:33+0000
التطبيعية تنفي تأجيل مباريات نصف نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ نفت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، حصول أي تأجيل في مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة كأس العراق.

وقال رئيس لجنة المسابقات في الهيئة حيدر عوفي، لوكالة شفق نيوز، إن لجنته حددت مباراتيّ نصف نهائي كأس العراق واللتان ستقامان في موعديهما المحددين يوميّ الخميس والجمعة المقبلين، ولا صحة لأي تأجيل للمباراتين.

وبين ان فريق نادي الشرطة سيواجه فريق نادي الزوراء، بينما يلاقي فريق نادي القوة الجوية فريق نادي الكرخ، مشيرا الى ان الفائزين سيتأهلان للمباراة النهائية الحاسمة لحسم اللقب.

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