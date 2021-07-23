التطبيعية تنفي الرفض الآسيوي: البصرة مسرح لمنافسات أسود الرافدين في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ اكدت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اختيار ملعب البصرة لخوض منافسات تصفيات كأس العالم الحاسمة.

وقال شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية لوكالة شفق نيوز، ان لا صحة لما تناقلته بعض المواقع بحرمان العراق من اللعب على ملعبه وحث التطبيعية للبحث عن ملعب بديل في بلد آخر يكون الملعب الافتراضي للعراق، مؤكدا ان الاتحاد الاسيوي لم يبلغنا بالرفض ولا بالموافقة بهذا الشأن والأمور سارية على ما متفق عليه سابقاً بان تكون أرض البصرة ملعبا للمنتخب العراقي.

وبشأن ادخال نظام "فار" قال كامل، ان الاتحاد الاسيوي هو الذي يتبنى وضع هذه المنظومة الخاصة بالتحكيم والذي اصبح تقنية اساسية تستخدم في ملاعب العالم.

يذكر ان القرعة التي اجريت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضعت المنتخب العراقي في المجموعة A التي تضم الى جانبه منتخبات ايران – كوريا الجنوبية – الامارات – سوريا – لبنان .