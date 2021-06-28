التطبيعية تكشف عن رد طعون ومصادقة على عقوبات انضباط جديدة

شفق نيوز / عقدت لجنة الاستئناف في الهيئة التطبيعية اجتماعاً للنظر في الطعون الاستئنافية المقدمة على قرارات لجنة الانضباط من قبل بعض الأندية.

ولدى مناقشة ودراسة الطعن المقدم من نادي سامراء، وبعد مراجعة الأوليات والاطلاع على القرار، توصلت اللجنة إلى ان "قرار لجنة الانضباط بمعاقبة اللاعب (خسرو محمد أمين) وفق المادة ( 36 ) من نظام المسابقات في الدوري العراقي الممتاز لموسم ( 2020-2021 ) بحرمانه من اللعب لمدة سنة واحدة وإحالة ملفه على لجنة أوضاع اللاعبين، كان قراراً صحيحاً وموافقاً للنظام".

وقررت اللجنة تصديقه ورد الطلب الاستئنافي المقدم من نادي سامراء قراراً قطعياً بالاتفاق.

وتوصلت اللجنة أيضاً وبناءً على الاستئناف المقدم من نادي كربلاء، فقد تم النظر بالطعن الاستئنافي المذكور، وبعد دراسة الطلب والأوليات والاطلاع على القرار السابق، إلى أأن "قرار لجنة الانضباط بمعاقبة اللاعب (مصطفى عباس محمد) وفق المادة ( 36 ) من نظام المسابقات في الدوري العراقي للموسم ( 2020-2021 ) بحرمانه من اللعب لمدة سنة واحدة وإحالة ملفه على لجنة أوضاع اللاعبين، كان قراراً صحيحاً وموافقاً للنظام".

وقررت اللجنة تصديق قرار لجنة الانضباط ورد الطلب الاستئنافي المقدم من قبل نادي كربلاء قراراً قطعياً بالاتفاق.

وفي سياقٍ متصلٍ، اطلعت اللجنة على الطعن الاستئنافي المقدم من نادي كربلاء على قرار لجنة الانضباط السابق، وبعد دراسة الطلب والأوليات والاطلاع على القرار، وأيضاً الاطلاع على تقرير الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة، تبين بالفعل وجود سبٍ وتهديدٍ وبصقٍ على الحكم من قبل كلٍ من (وليد حسين وأحمد هدام) وفق ما ورد في إجماع التقارير.

ورأت اللجنة التطبيعية، أن قرار لجنة الانضباط محل الطعن الاستئنافي كان قراراً صحيحاً وموافقاً للنظام، لذا تقرر تصديقه قراراً قطعياً بالاتفاق.