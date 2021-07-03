التطبيعية تكشف حقيقة تسمية مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني خلفا لكاتانيتش

شفق نيوز / كشفت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، يوم السبت، حقيقة تسمية مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني خلفا للسلوفيني سريتشكو كاتانيتش.

وذكر مصدر في الهيئة، لوكالة شفق نيوز، أن "كاتانيتش أبلغ التطبيعية برفضه تدريب المنتخب الوطني لعدم تسلم مستحقاته المالية حتى الآن"، مبينا أن "التطبيعية ستسلم ما بذمتها من أموال للمدرب كاتانيتش، حال توفر التخصيص المالي، وأنها أبلغته بذلك وطمأنته" .

وأضاف المصدر، أن "التطبيعية لم تقرر ولم تحدد لحد هذه اللحظة، تسمية المدرب القادم لقيادة المنتخب الوطني"، موضحاً أن "هنالك سيراً ذاتية لمدربين ستتم دراستها ما بين اللجنة الفنية ومجلس إدارة التطبيعية، لاختيار أحد الأسماء وتسميتها لقيادة المنتخب في المنافسات المؤهلة لكأس العالم" .

ونوه المصدر، إلى أن "نهاية الاسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل، سيتم الاتفاق مع أحد المدربين لقيادة المنتخب"، مستبعداً في الوقت نفسه أن يكون المدرب "محلياً" .

وتابع أن "التطبيعية تعاني مرحلة صعبة جدا بسبب عدم صرف مبلغ ما يقارب 7 مليارات دينار ميزانية الاتحاد من الدولة رغم المناشدات"، مشيرا إلى أن "مدربي الأولمبي التشيكي ميروسلاف سوكوب، والمدير الفني في الاتحاد الانكليزي جون ويتل، اللذين تم تعيينهما والتعاقد معهما مؤخراً من قبل التطبيعية، لم يتسلما أي مبلغ لغاية الآن، وهما يواصلان العمل حالياً وبانتظار صرف المخصصات المالية لدفع مستحقاتهم".