التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة يوم السبت عن عدم حدوث أي توقفات او تأجيل لمباريات الدوري خلال المرحلة الأولى لأي سبب كان حتى ان مثل عدد كبير من لاعبي اي فريق لتشكيلة المنتخب الوطني في منافسات مختلفة.

وقال نائب رئيس الهيئة شامل كامل لوكالة شفق نيوز ان التطبيعية تحرص على اتمام المنافسات وانهاءها بالوقت المناسب وبدون تاخير لضيق الوقت وحرصاً على انجاح المنافسات .

واوضح ان التوقفات لاتحدث في منافسات الدوري لاي فريق حتى ان دخل المنتخب الوطني بمعسكره التدريبي الاعدادي المرتقب والمقرر في مطلع شهر كانون الثاني المقبل بدبي .

واشار كامل الى ان التوقفات الوحيدة تحدث فقط في ايام الفيفا دي حسب تعليمات الاتحاد الدولي.