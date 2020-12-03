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التطبيعية تقرر تأجيل لقاء النجف والكرخ الى إشعار آخر

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-03T11:27:18+0000
التطبيعية تقرر تأجيل لقاء النجف والكرخ الى إشعار آخر

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، يوم الخميس، تأجيل مباراة فريقي الكرخ والنجف إلى إشعار أخر.

وقال شهاب احمد عضو اللجنة لوكالة شفق نيوز؛ إنه بناءً على طلب نادي النجف الرياضي قررنا التأجيل الى اشعار اخر.

وبين ان سبب طلب التأجيل جاء لوفاة المغفور له بإذن الله عبد الكريم سلمان مدرب فريق الكرخ نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

وكانت إدارة نادي النجف الرياضي، طالبت في وقت سابق من يوم الخميس، الهيأة التطبيعية بضرورة تأجيل مباراته مع الكرخ إلى إشعار آخر وتوجه بعودة وفد النادي إلى المحافظة بعد حضورهم مراسيم مجلس عزاء المرحوم كريم سلمان هذا اليوم.

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