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التطبيعية تقرر تغيير توقيتات ثلاث مباريات من الجولة 18 للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-05T18:27:46+0000
التطبيعية تقرر تغيير توقيتات ثلاث مباريات من الجولة 18 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، يوم الجمعة، تغيير توقيتات ثلاث مباريات من الجولة الثامنة عشرة لدوري الكرة الممتاز بما يتلاءم والنقل التلفزيوني للمباريات.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، قررت تغيير توقيتات مباريات الكرخ والزوراء من الساعة الثالثة والربع إلى الساعة الثانية من بعد الظهر، والنجف وزاخو من الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة إلى الساعة الرابعة والربع عصرا، ونفط ميسان وأمانة بغداد من الساعة السابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة إلى الساعة السادسة وثلاثين دقيقة.

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