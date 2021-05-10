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التطبيعية تقرر ترحيل لاعبي ومدربي الاشبال الى فئة الناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-10T13:16:32+0000
التطبيعية تقرر ترحيل لاعبي ومدربي الاشبال الى فئة الناشئين

شفق نيوز/ قررت الهيئة التطبيعية باتحاد كرة القدم، يوم الإثنين، ترحل منتخب الاشبال بلاعبيه وكادره التدريبي بقيادة حسن كمال الى فئة الناشئين.

وقال شامل كامل نائب رئيس التطبيعية، رئيس اللجنة الفنية لشفق نيوز، إن الملاك التدريبي المؤلف من حسن كمال مدرباً أول يساعده كل من سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومدرب حراس المرمى علي حسين مشربت وطارق مصعب مدربا للياقة البدنية، سيحلون مع لاعبيه محل الكادر والفريق السابق للناشئين الذي كان يرأسه عماد محمد والذي رحل هو الآخر لتدريب منتخب الشباب.

واضاف ان التطبيعية ستلتقي بالملاك التدريبي لمنتخب الناشئين وستناقشه في جوانب مهمة تشمل كل جوانب إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة.

واشار الى انه من الطبيعي ووفق التدرج الدولي أن ترحل فئة الى فئة اخرى بعد تجاوز الاعمار الحد المقرر أن اعتمادنا على هذا النظام بتاهيل اللاعبين هو جانب مهم في ديمومة المنتخبات الوطنية ورفدها بدماء جديدة.

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