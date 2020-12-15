التطبيعية تقرر اطلاق الدوري النسوي وتدعو الأندية للمشاركة

شفق نيوز/ التقى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، يوم الثلاثاء، اللجنة النسوية بحضور عضو التطبيعية، الدكتور اسعد لازم، لمناقشة وإقرار الدوري النسوي لكرة الصالات والملاعب المكشوفة.

وقالَ بنيان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تم الاتفاق في الاجتماع على إقامة الدوري النسوي، وتوجيه دعوة للاندية الراغبة بالمشاركة على مستوى كرة الصالات والملاعب المكشوفة".

وأضافَ أنه تم "تحديد يوم ٢١-١٢-٢٠٢٠ ليكون اجتماعا مع الاندية التي تملك فرقا نسوية للتباحث في الآلية والمواعيد التي تضمن نجاح الدوري، والاستماع لمطالب الاندية".

وأكد بنيان أن التطبيعية تسعى لإقامة دوري منظم مع تهيئةِ جميع مستلزمات نجاحهِ من الجوانب الفنية والإدارية والتحكيمية، وفقا للبيان.

يذكرُ ان اللجنة النسوية في الهيئة التطبيعية قد قامتْ بعمل ورشات تطويرية تحكيمية لفئة النساء من أجل تطوير الصفارة النسوية، والارتقاء باللعبة بشكل عام.