التطبيعية تغيّر موعد مباراتين بسب النقل التلفزيوني

شفق نيوز/ ذكرت تطبيعية اتحاد الكرة العراقي يوم الخميس أنها قررت تغيير موعد مباراتين من الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وقال الناطق الاعلامي للتطبيعية هشام محمد لوكالة شفق نيوز، "لاجل اتاحة الفرصة لنقل أكثر عدد ممكن من المباريات تلفزيونيا لجمهورنا الحبيب، قررت لجنة المسابقات تغيير أوقات المباراتين الآتيتين في الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز:

- الزوراء والصناعات الكهربائية ستقام في الساعة الرابعة والربع عصرًا بدلاً من الثانيةِ من بعد الظهر .

- الشرطة والنجف من الساعة السادسةِ والنصف إلى السابعة والنصف.