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التطبيعية تعلن موعد زيارة وفد خليجي الى البصرة للتقييم النهائي

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-19T10:52:22+0000
التطبيعية تعلن موعد زيارة وفد خليجي الى البصرة للتقييم النهائي

شفق نيوز/ يزور وفد الخليجي محافظة البصرة، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للاطلاع على مراحل الإنجاز النهائي للمنشآت الرياضية التي ستحتضن خليجي 25 بالبصرة.

وقال شامل كامل نائب رئيس الهيأة التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان "الوفد يتألف من ثمانية أعضاء برئاسة اليمني عبد الحميد الشيباني للاطلاع على المنشآت التي وصلت مراحل متقدمة بغية منحهم التقييم النهائي لاستضافة البصرة للبطولة الخليجية المقبلة".

وبين كامل؛ ان "زيارة الوفد الخليجي للبصرة ستحدد من 23 ولغاية 26 آب الجاري"، مبيناً أن "الهدف من الزيارة هو الوقوف على المرحلة النهائية من التحضيرات لبطولة خليجي 25 والتي من المقرر أن تستضيفها البصرة".

واشار الى ان "هذه الزيارة هي الثانية للوفد الخليجي للوقوف على الاستعدادات في مجالات الملاعب والفنادق والطرق الموصلة إلى الملعب اضافة الى ملاعب التدريب وغيرها".

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