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التطبيعية تعلن موعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-25T13:20:35+0000
التطبيعية تعلن موعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الخميس، أن فترة الانتقالات الشتوية مازالت مستمرة حسب الموعد المحدد سابقا.

وقالَ عضو الهيئة التطبيعية علي عبيس لوكالة شفق نيوز، إن "أندية الدوري الممتاز بإمكانها التعاقد مع اللاعبين".

وأضاف، أن "فترة الانتقالات الشتوية ستغلق في نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد المصادف الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وباستطاعة الأندية المتعاقدة مع اللاعبين الجدد تصديق العقود في الاتحادات الفرعية أو إرسالها على الايميل الخاص باتحاد كرة القدم في فترة عطلة نهاية الأسبوع للاتحاد".

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