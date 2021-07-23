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التطبيعية تعلن غداً السبت موعداً لاجراء انتخابات حكام الكرة العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-23T15:16:16+0000
التطبيعية تعلن غداً السبت موعداً لاجراء انتخابات حكام الكرة العراقية

شفق نيوز/ دعت اللجنة المشرفة على انتخابات الحكام في الهيئة التطبيعية، يوم الجمعة، حكام العراق للحضور إلى مقر الاتحاد غدا السبت لإجراء انتخاباتهم.

وحددت التطبيعية حكام الدرجة الأولى (العاملين وغير العاملين)، والحكام الدوليين (العاملين وغير العاملين) وحكمين للدرجة الأولى (عامل وغير عامل) ممثلين لكل اتحاد فرعي للحضور يوم غدٍ السبت.

وقررت التطبيعية؛ أن يكون الحضور في مقر اتحاد الكرة الساعة الحادية عشرة للمصادقة على النظام الأساسي وإجراء الانتخابات لاختيار رابطة الحكام.

من جانب اخر اختتمت، الدورة التدريبية الآسيوية فئة B التي أقامتها الهيئة التطبيعية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد، بمشاركة 24 مدربا بإشراف الاتحاد الآسيوي.

وحاضر بالدورة المحاضر الاسيوي كاظم الربيعي والمشرف قاسم لزام، وحضر اختتام الدورة وتوزيع شهادات المشاركة رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، وعضو التطبيعية اسعد لازم والأمين العام محمد فرحان، وأعضاء اللجنة الفنية في الهيئة التطبيعية.

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