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التطبيعية تعلن عدد الهيأة العامة وتحدد المشمولين بالتصويت لانتخاب المكتب التنفيذي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-16T08:03:19+0000
التطبيعية تعلن عدد الهيأة العامة وتحدد المشمولين بالتصويت لانتخاب المكتب التنفيذي

شفق نيوز/ كشفت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم عدد الهيئة العامة التي تحددت وفقا لسياقات القانون وتوصيف المشمولين بالتصويت لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجديد.

وقال شامل كامل نائب رئيس الهيأة التطبيعية لوكالة شفق نيوز، ان الهيأة حددت عدد الهيئة العامة بـ 66 عضواً وفي حال تمت المصادقة على ادخال الاتحاد الفرعي في بغداد يرتفع العدد الى 67 عضواً.

واضاف ان عدد المصوتين على الانتخابات 66 صوتاً تم توصيفهم كالاتي؛ 20 صوتاً للاندية الممتازة، 24 صوتاً لاندية الدرجة الاولى، 17 صوتاً عدد الاتحادات الفرعية، وصوت واحد لممثل الحكام، وصوتان للجنة الخماسية (رجال -نساء)، وصوتان للجنة الشاطئية (رجال - نساء). 

وثمن رسالة الاتحاد الدولي الذي وصل للهيأة يوم امس والذي يؤكد فيها  دعمه الكامل للخطوات الصحيحة والسليمة التي اتخذتها الهيأة التطبيعية في إكمال خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد لإدارة المرحلة المقبلة لأربع سنوات مقبلة.

 

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