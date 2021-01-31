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التطبيعية تعلن بدء الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم في الأندية الممتازة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-31T07:06:11+0000
التطبيعية تعلن بدء الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم في الأندية الممتازة

شفق نيوز/ اعلن مدير قسم المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة شهاب احمد، يوم الأحد، عن موعد بدء وانتهاء الانتقالات الشتوية للاعبي كرة قدم بين الاندية الممتازة.

وقال احمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "فترة الانتقالات الشتوية للاعبي الكرة في الاندية ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين، الأول من شهر شباط المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر في 28 منه".

ودعا مدير قسم المسابقات؛ إدارات الاندية إلى "تقديم عقودها مع اللاعبين الجدد الذين سيمثلون فرقها لقسم المسابقات بغية تدقيقها ومصادقتها وإجراء اللازم في اعتمادها رسمياً لدى التطبيعية".

واشار الى ان المدة المحددة بشهر واحد كافية لانتقالات اللاعبين من نادي لآخر، لافتا إلى أنه سيتم غلق باب تسليم عقود الانتقالات الشتوية نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأخير من المدة المقررة.

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