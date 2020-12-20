التطبيعية تعقد توأمة مع اكاديمية اسباير القطرية

شفق نيوز/ التقى وفد الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي بالاتحاد القطري لكرة القدم ، وتم عقد اجتماع ثنائي لمناقشة امور عديدة تخدم كرة القدم في كلا البلدين .

وقال شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية لشفق نيوز ، انه تم الاتفاق على عقد توأمة مع اكاديمية اسباير المتخصصة برعاية وتأهيل المواهب الكروية الغرض منها تبادل الخبرات واقامة الدورات التدريبية والاستضافات والبطولات بين الطرفين .

واشار الى ان الجانب القطري ابدى دعمه اللامحدود للكرة العراقية وتهيئة كل المتطلبات التي تحتاجها منتخباتنا الوطنية من ملاعب ودورات ومعسكرات تدريبية ورعاية صحية وغيرها من الامور التي تهدف لخدمة كرتنا .