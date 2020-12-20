سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

التطبيعية تعقد توأمة مع اكاديمية اسباير القطرية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-20T11:13:07+0000
التطبيعية تعقد توأمة مع اكاديمية اسباير القطرية

شفق نيوز/ التقى وفد الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي بالاتحاد القطري لكرة القدم ، وتم عقد اجتماع ثنائي لمناقشة امور عديدة تخدم كرة القدم في كلا البلدين .

وقال شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية لشفق نيوز ، انه تم الاتفاق على عقد توأمة مع اكاديمية اسباير المتخصصة برعاية وتأهيل المواهب الكروية الغرض منها تبادل الخبرات واقامة الدورات التدريبية والاستضافات والبطولات بين الطرفين .

واشار الى ان الجانب القطري ابدى دعمه اللامحدود للكرة العراقية وتهيئة كل المتطلبات التي تحتاجها منتخباتنا الوطنية من ملاعب ودورات ومعسكرات تدريبية ورعاية صحية وغيرها من الامور التي تهدف لخدمة كرتنا .

related

اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه قطر للمرة الثانية استعداداً لنهائيات آسيا

Date: 2020-11-15 08:38:03
اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه قطر للمرة الثانية استعداداً لنهائيات آسيا

هجوم غير مسبوق من الزوراء على لجنة بالتطبيعية: سنصفق لها بحالة

Date: 2020-11-26 12:09:26
هجوم غير مسبوق من الزوراء على لجنة بالتطبيعية: سنصفق لها بحالة

ليفربول يحذر قطر من استغلال صلاح سياسياً

Date: 2019-10-13 10:17:35
ليفربول يحذر قطر من استغلال صلاح سياسياً

دولة عربية تستضيف كأس العالم للأندية 2021

Date: 2020-11-17 18:15:43
دولة عربية تستضيف كأس العالم للأندية 2021

لجنة الاستئناف ترد شكوى نادي النجف وتعده خاسراً أمام نفط الوسط

Date: 2020-12-04 12:41:48
لجنة الاستئناف ترد شكوى نادي النجف وتعده خاسراً أمام نفط الوسط

إعلان قرعة خليجي 24 بمشاركة 5 منتخبات فقط

Date: 2019-10-23 12:36:32
إعلان قرعة خليجي 24 بمشاركة 5 منتخبات فقط

خبر سار لجماهير الكرة العراقية

Date: 2020-11-10 08:25:59
خبر سار لجماهير الكرة العراقية

إنذار أخير لإدارة نادي الديوانية و"إلا ستنقل مبارياتها خارج ملعبها"

Date: 2020-12-11 08:25:53
إنذار أخير لإدارة نادي الديوانية و"إلا ستنقل مبارياتها خارج ملعبها"