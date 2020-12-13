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التطبيعية تعاقب فريق الحشد

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-13T14:30:41+0000
التطبيعية تعاقب فريق الحشد

شفق نيوز/ أصدرتْ لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات الذي قرر الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠١٢، بعد أن لعب الفريق الجولات الأربع الأولى، وانسحب في الجولة الخامسة.

وقررت اللجنة إصدار العقوبات وفقا للمادة (45) من لائحة الدوري، التي تنص على عدم مشاركة الفريق المُنسحب في البطولات المتبقية للموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، ووفقا للفقرة نفسها يهبط الفريق المُنسحب إلى درجة أدنى، مع شطب نتائجه في المباريات الماضية.

وأعلنت لجنة كرة الصالات في تطبيعية اتحاد الكرة، الخميس الماضي (2020-12-10) عن انسحاب فريقي الحشد الشعبي والميناء من منافسات الدوري الممتاز للصالات.

وقال المسؤول الإعلامي لخماسي الصالات لوكالة شفق نيوز؛ ان قرار الانسحاب جاء بسبب الضائقة المالية التي يمر بها الناديان.

 

 

 

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