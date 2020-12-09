التطبيعية تطلب من خلية الأزمة السماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

شفق نيوز/ خاطبت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، خلية الأزمة الحكومية، من أجل السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأرسلت الهيأة التطبيعية كتاباً رسمياً، إلى "وزارة الشباب والرياضة من أجل مخاطبة خلية الازمة، وذلك للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎% لمباريات دوري الكرة الممتاز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الاجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا".

وتنتظر التطبيعية الرد الرسمي من الجهات العليا بشأن دخول الجماهير العراقية، وعودة المشجعين إلى المدرجات من جديد، وذلك لعودة الحياة والمتعة إلى أجواء الدوري العراقي الممتاز".