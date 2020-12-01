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التطبيعية تضع شروطاً لمنح إجازات تراخيص الأكاديميات

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-01T15:30:25+0000
التطبيعية تضع شروطاً لمنح إجازات تراخيص الأكاديميات

شفق نيوز/ وضعت اللجنة التطبيعية باتحاد كرة القدم العراقي يوم الثلاثاء شروطاً لمنح الاجازات والتراخيص للاكاديميات على وفق ميثاق التعاون الآسيوي.

وقال مقرر اللجنة الفنية والتطوير في اللجنة التطبيعية وسام صليوة لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الدوري وخرجت بعددٍ من المقررات والتعليمات والضوابط التي تخص الترشح للدورات التدريبية الاسيوية بعد مصادقتها من قبل الهيأة التطبيعية". 

وأضافَ أنه "تمت مناقشة آلية وشروط منح الاجازات والتراخيص للاكاديميات على وفق ميثاق التعاون الآسيوي".

كما أشار صليوة إلى "وضع استراتيجية للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن ملف الاكاديميات الرياضية، وذلك لتطوير القاعدة الاساسية لكرة القدم".

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