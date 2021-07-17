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التطبيعية تسمي مشرفاً للقاء نهائي كاس العراق لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-17T20:57:39+0000
التطبيعية تسمي مشرفاً للقاء نهائي كاس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ كلفت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم السبت، عضو لجنة الانضباط قيس الطائي لمهمة الاشراف على نهائي كاس العراق.

وقال قيس الطائي لوكالة شفق نيوز، "لقد تم تكليفي للاشراف على مباراة نهائي كاس العراق بين نادي الزوراء ونادي  القوة الجوية التي تجري على ملعب الشعب الدولي يوم الاثنين الساعه الثامنه والنصف مساء".

واوضح انه "تم عقد اجتماع تنسيقي امني هذا اليوم لوضع الخطة المناسبه لدخول وخروج الجمهور".

وبين ان "المهمة ستكون مضاعفة سيما بعد السماح للجمهور بالتواجد على مدرجات الملعب بعد غياب اكثر من سنة".

وكانت الهيأة التطبيعية اعلنت السماح بدخول الجمهور بنسبة معينة لمباراة نهائي كاس العراق بعد حصول موافقة خلية الازمة والجهات الصحية.

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