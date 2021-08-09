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التطبيعية تسمح لقائمة "المنبوذين" خوض الانتخابات

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-09T19:16:26+0000
التطبيعية تسمح لقائمة "المنبوذين" خوض الانتخابات

شفق نيوز/ كشف مصدر في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، عن سماح الأخيرة لمرشحين جرى استبعادهم سابقا بسبب شكوك في أهليتهم القانونية بخوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة التطبيعية قررت قبول ترشيح علي جبار الذي سيدخل مرشحا بالتزكية على منصب النائب الاول لاتحاد الكرة العراقي وذلك بعد التاكد من قانونية ترشيحه".

وأضاف أن "ترشيح علي جبار قانوني وسيدخل الانتخابات".

وأشار المصدر إلى أن "الحال ذاته ينطبق على كل من كامل زغير، ونعيم صدام، ويحيى زغير، الذين سبق وان منعوا من خوض الانتخابات بداعي وجود مساءلة قانونية بحقهم تخص خليجي البحرين 21".

واكد المصدر، أن "كل المشكوك في قانونيتهم سيدخلون الانتخابات، ولا يوجد اي عارض يمنعهم من الترشيح، كما تقرر قبول ترشيح خليل ياسين وحسين العنكوشي، وعلي عبيس، ومحد ناصر شكور، بعد التاكد من ان اوراق ترشيحهم كاملة".

كما حسمت لجنة انتخابات اتحاد الكرة قانونية ترشيح شرار حيدر لمنصب الرئيس في الانتخابات المزمع اقامتها منتصف ايلول المقبل وذلك بعد انجاز كافة اوراقه الانتخابية ليكون المرشح الوحيد امام وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لرئاسة الاتحاد، وفق المصدر.

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