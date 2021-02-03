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التطبيعية تستغرب من تضخيم موضوع (فيّز) اللجنة الخليجية الرياضية

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-03T13:55:21+0000
التطبيعية تستغرب من تضخيم موضوع (فيّز) اللجنة الخليجية الرياضية

شفق نيوز/ أعربت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن استغرابها من تضخيم موضوع تأشيرات اللجنة الخليجية للدخول الى الاراضي العراقية، مؤكدة ان عدم حضور اللجنة في الوقت المحدد سببه الوضع الامني في العراق مؤخراً.

وقال نائب رئيس الهيئة شامل كامل لوكالة شفق نيوز "اننا كتطبيعية جهزنا التأشيرات (الفيز) لسبعة اشخاص كانوا سيحضرون للبصرة يوم 25 كانون الثاني وتأشيرة واحدة فقط تأخرت وهي تأشيرة العضو البحريني الذي كان مقررا ان يأتي يوم 24 كانون الثاني".

وأضاف "علماً ان تأشيرة العضو البحريني وصلته قبل ساعات من اقلاع طائرته وكان بإمكانه الالتحاق مع الاعضاء السبعة في اليوم التالي، ولا توجد اية مشكلة او تقصير كما اثير من قبل بعض وسائل الاعلام".

واكد كامل ان "اللجنة الخليجية اكدت انها ستحضر في وقت لاحق بعد اعتذارها عن الحضور في الوقت المحدد وبعد الاتفاق على موعد جديد لاحقا".

ودعا نائب رئيس الهيئة وسائل الاعلام الى التعاون مع التطبيعية وكل الاتحادات الرياضية الاخرى "اسوة بباقي بلدان العالم بغية الارتقاء برياضتنا بشكل تدريجي الى مواقع متقدمة في مشاركاتنا الرياضية الدولية".

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