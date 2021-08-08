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التطبيعية تستدعي 15 رئيس نادٍ رياضي لوجود شكاوى ضدهم

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-08T18:00:51+0000
التطبيعية تستدعي 15 رئيس نادٍ رياضي لوجود شكاوى ضدهم

شفق نيوز/ استدعت لجنة التراخيص في الهيئة التطبيعية، 15 رئيس نادٍ رياضي عراقي، معظمهم من الدوري الممتاز، للحضور إلى مقر الاتحاد، يوم الأربعاء المقبل، لوجود شكاوى ضدهم.

ورؤساء الأندية المستدعين هم (القوة الجوية، الزوراء، الطلبة، النجف، الشرطة، الميناء، نفط البصرة، أربيل، زاخو، نفط الوسط، الكرخ الديوانية، القاسم، والصناعات الكهربائية، والكهرباء).

 ويستوجب على رؤساء الأندية آنفة الذكر، الحضور إلى مقر اتحاد الكرة، (الأربعاء 11 آب 2021) في الساعة 11 صباحاً، للتباحث بشأن آخر مستجدات الشكاوى المقدمة ضدهم من قبل اللاعبين والمدربين حول مستحقات مالية .

إلى ذلك، دعت لجنة شؤون اللاعبين في الهيئة التطبيعية، ممثل نادي النجف، للحضور إلى مقر الاتحاد (الاثنين 16 آب 2021) في تمام الساعة 11 صباحاً، بدلا من يوم غد.

وأوضحت اللجنة، أن سبب الاستدعاء، هو قضية اللاعبين المدرجة أسماؤهم أدناه،  على أن يكون ممثل النادي "ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي".

الأسماء:

حيدر عبودي حنتوش، محمد سعد جواد، خضر علي حسن، علاء خليل جوية، أحمد ثمين سلطان، سجاد رعد حاتم، محمد ناصر نومي، مهند قاسم كريم، مصطفى ناظم جاري، سعيد محسن علي.

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