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التطبيعية تستدعي ممثلي القوة الجوية والشرطة على خلفية شكوى لاعبين

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-28T18:43:46+0000
التطبيعية تستدعي ممثلي القوة الجوية والشرطة على خلفية شكوى لاعبين

شفق نيوز/ دعت لجنة شؤون اللاعبين في الهيئة التطبيعية، يوم الاربعاء، ممثلي نادييّ القوة الجوية والشرطة الرياضييّن إلى مراجعة الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن دعاوى قضائية رفعها بعض اللاعبين تتعلق بمستحقاتهم المالية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها دعت ممثل نادي القوة الجوية للحضور الى مقر الاتحاد في الثاني من شهر آب المقبل للتباحث بشأن الدعاوى المقدمة من عماد هاشم حسن، وفيصل جاسن نافل، بخصوص مستحقاتهما المتأخرة.

واكدت على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي.

ودعت اللجنة ممثل نادي الشرطة إلى الحضور لمقر الاتحاد يوم 18 من الشهر المقبل أيضاً، بشأن دعاوى رفعها كل من، فراس حسون مهدي، وإبراهيم نعيم مطر، ومهند رزيج أسود، وعلي حسين حبيب، وأنس جاسم زياد.

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