التطبيعية تزف خبراً للجماهير العراقية فيما يخص خليجي البصرة

شفق نيوز/ ذكر شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية أنه اجتمع مع ممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم في قطر، فيما يخص ملف استضافة البصرة لخليجي 25.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع حضره رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري للعبة، مبينا ان الأمور مطمئنة وتبشر بخير.

وأضاف "ان تمت مناقشة ماورد في وسائل الاعلام بنقل البطولة الى دولة اخرى، مؤكدا لاصحة للخبر نهائيا".

وتابع انه خلال الاجتماع "طرحت علينا عدة نقاط تخص جوانب الاستضافة وكانت اجوبتنا إيجابية اقنعت الحضور الذين ايدوا بالاجماع ما طرحناه، فكل الاخوة في الاتحاد الخليجي اجمعوا على تأييدهم باقامة خليجي 25 في البصرة ولم يعترض احد منهم".

واكد بعدم وجود اي دولة قدمت طلب استضافة خليجي 25، لافتا الى ان ذلك غير ممكن لان الوقت قد مضى ولن يتمكنوا من اللحاق للاستعاد في اكمال الجوانب التنظيمية التي تحتاج لوقت طويل.

وطمئن كامل العراقيين بأن البطولة ستقام في البصرة ولاخيار للاتحاد الخليجي غير بصرة العراق، مشيرا الى انه تم الاتفاق على عقد اجتماع للاتحاد الخليجي بعد شهر من الان لوضع النقاط على الحروف .

وكشف اياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية لإتحاد كرة القدم العراقي، في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز. أن نائبه شامل كامل عقد اجتماعاً مع اللجنة الخليجية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لثنيها عن قرار إسقاط استضافة البصرة لخليجي 25.

وقال بنيان، "سنحاول الضغط على الاتحاد الخليجي لاسيما هنالك من يؤيدنا بمساعينا، وذلك من اجل استرداد حقنا وحسم اقامة البطولة المقبلة في البصرة".

أكدت لجنة التفتيش التابعة للجنة تقييم ملفات "خليجي 25" لكرة القدم صعوبة إقامة البطولة في العراق.

واضافت صحيفة البيان الاماراتية نقلا عن مصادرها؛ أن لجنة التفتيش رأت عدم اقامة بطولة خليجي 25 بسبب الظروف أمنية.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء زيارة اللجنة للعراق، والتي كانت مقررة، يناير الماضي لتفقد منشآت البصرة، على ضوء بعض الأمور الأمنية التي حدثت قبل الزيارة،

وأكدت الصحيفة الإماراتية؛ أن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لتحديد الدولة المستضيفة للبطولة.