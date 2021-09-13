سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التطبيعية تزف بشرى سارة لحكام الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-13T17:32:49+0000
التطبيعية تزف بشرى سارة لحكام الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، أنها وفرت المستحقات المالية لحكام الدوري الممتاز للموسم (2020-2021)، وسيتم تسديد مستحقات حكام الدرجة الأولى في الأسبوع المقبل. 

وقالَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التطبيعية سعت الى تأمين أجور الحكام لجميع الأدوار للموسم الكروي الماضي، على أن يتم تسديد اجور حكام دوري الدرجة الأولى في الاسبوع المقبل".

وأضافَ ان "الحكام جزء مهم، ومن المرتكزات الاساسية لنجاح منافسات الدوري الممتاز، لذا كان من الواجب تأمين أجورهم المالية رغم التأخير الذي كان خارجاً عن إرادتنا". 

واختتمَ رئيس الهيئة التطبيعية حديثه بالقول "نقدم شكرنا وتقديرنا الى جميع الحكام، وذلك لجهودهم المضنية في إنجاح مسابقات الاتحاد، وإلى لجنة الحكام على اجتهادها ومثابرتها في دفع عجلة الدوري بجميع مسابقاته الى بر الأمان".

related

القاسم يقدم جهازه الفني لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-08-17 20:42:44
القاسم يقدم جهازه الفني لدوري الكرة الممتاز

تعادل بطعم الفوز للديوانية أمام المتصدر القوة الجوية

Date: 2021-05-04 20:57:39
تعادل بطعم الفوز للديوانية أمام المتصدر القوة الجوية

بانتظار الاتحاد الآسيوي.. الدوري العراقي الممتاز يواجه خطر الإيقاف

Date: 2021-09-12 13:31:43
بانتظار الاتحاد الآسيوي.. الدوري العراقي الممتاز يواجه خطر الإيقاف

أربيل يخطف فوزاً ثميناً من مضيفه نفط ميسان

Date: 2021-04-08 16:34:50
أربيل يخطف فوزاً ثميناً من مضيفه نفط ميسان

مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

Date: 2021-05-07 21:07:54
مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

الدوري الممتاز.. نفط ميسان يتغلب بصعوبة على الحدود

Date: 2021-01-07 19:32:23
الدوري الممتاز.. نفط ميسان يتغلب بصعوبة على الحدود

التطبيعية تبحث معوقات عمل أندية الدوري الممتاز العراقي

Date: 2021-04-05 12:37:07
التطبيعية تبحث معوقات عمل أندية الدوري الممتاز العراقي

ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

Date: 2020-12-04 09:32:06
ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز