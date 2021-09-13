التطبيعية تزف بشرى سارة لحكام الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، أنها وفرت المستحقات المالية لحكام الدوري الممتاز للموسم (2020-2021)، وسيتم تسديد مستحقات حكام الدرجة الأولى في الأسبوع المقبل.

وقالَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التطبيعية سعت الى تأمين أجور الحكام لجميع الأدوار للموسم الكروي الماضي، على أن يتم تسديد اجور حكام دوري الدرجة الأولى في الاسبوع المقبل".

وأضافَ ان "الحكام جزء مهم، ومن المرتكزات الاساسية لنجاح منافسات الدوري الممتاز، لذا كان من الواجب تأمين أجورهم المالية رغم التأخير الذي كان خارجاً عن إرادتنا".

واختتمَ رئيس الهيئة التطبيعية حديثه بالقول "نقدم شكرنا وتقديرنا الى جميع الحكام، وذلك لجهودهم المضنية في إنجاح مسابقات الاتحاد، وإلى لجنة الحكام على اجتهادها ومثابرتها في دفع عجلة الدوري بجميع مسابقاته الى بر الأمان".