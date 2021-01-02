التطبيعية ترفض طلباً لنادي النفط بخصوص مباراته مع الشرطة

شفق نيوز/ أفاد نادي النفط يوم السبت برفض التطبيعية طلبه بإقامة مباراته المقبلة ضمن الجولة 13 أمام فريق الشرطة على ملعب الشعب أو إرجاء اللقاء ليوم آخر.

وقال جمعة الثامر المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النفط طلبت من التطبيعية بأن يكون ملعب الشعب هو البديل لمباراته أمام الشرطة، لكن الطلب جوبه بالرفض كون ملعب الشعب خصص لمباريات فريقين فقط في اليوم الواحد".

وأوضح أن ملعب الشعب سيحتضن في اليوم ذاته مباراة فريقي الكرخ والقوة الجوية.

وأضاف الثامر أن "التطبيعية رفضت أيضاً مقترح إقامة المباراة يوم الخميس بدلا من الاربعاء حتى تكون المباراة في ملعب الكرخ لتعارضه مع التحاق عدد من لاعبي الشرطة بوفد المنتخب".

وتابع ان "إدارة نادي النفط اضطرت إلى اللجوء لملعب نادي التاجي بعد الاتصال برئيس النادي طه حلاته الذي وافق لاستضافة المباراة".