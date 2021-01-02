سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التطبيعية ترفض طلباً لنادي النفط بخصوص مباراته مع الشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-02T19:14:02+0000
التطبيعية ترفض طلباً لنادي النفط بخصوص مباراته مع الشرطة

شفق نيوز/ أفاد نادي النفط يوم السبت برفض التطبيعية طلبه بإقامة مباراته المقبلة ضمن الجولة 13 أمام فريق الشرطة على ملعب الشعب أو إرجاء اللقاء ليوم آخر.

وقال جمعة الثامر المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النفط طلبت من التطبيعية بأن يكون ملعب الشعب هو البديل لمباراته أمام الشرطة، لكن الطلب جوبه بالرفض كون ملعب الشعب خصص لمباريات فريقين فقط في اليوم الواحد".

وأوضح أن ملعب الشعب سيحتضن في اليوم ذاته مباراة فريقي الكرخ والقوة الجوية.

وأضاف الثامر أن "التطبيعية رفضت أيضاً مقترح إقامة المباراة يوم الخميس بدلا من الاربعاء حتى تكون المباراة في ملعب الكرخ لتعارضه مع التحاق عدد من لاعبي الشرطة بوفد المنتخب".

وتابع ان "إدارة نادي النفط اضطرت إلى اللجوء لملعب نادي التاجي بعد الاتصال برئيس النادي طه حلاته الذي وافق لاستضافة المباراة".

related

التطبيعية توجه رسالة للحكومة من بينهم درجال وتسمي مدربا لشباب الصالات

Date: 2020-11-12 09:10:54
التطبيعية توجه رسالة للحكومة من بينهم درجال وتسمي مدربا لشباب الصالات

الميناء يندد بالتعامل "المجحف" من التطبيعية

Date: 2020-12-16 04:57:41
الميناء يندد بالتعامل "المجحف" من التطبيعية

فوز صعب للشرطة على الطلبة بمستهل دوري اليد الممتاز

Date: 2019-11-13 15:14:46
فوز صعب للشرطة على الطلبة بمستهل دوري اليد الممتاز

التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

Date: 2020-11-21 08:54:26
التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

بنيان يغادر الى قطر ويكشف قيمة راتبه ورواتب الاعضاء في التطبيعية

Date: 2020-12-16 05:57:30
بنيان يغادر الى قطر ويكشف قيمة راتبه ورواتب الاعضاء في التطبيعية

الطلبة يوقف التدريبات.. ومدرب الفريق للاعبين: تمرنوا مع الفرق الشعبية

Date: 2020-11-11 16:56:01
الطلبة يوقف التدريبات.. ومدرب الفريق للاعبين: تمرنوا مع الفرق الشعبية

"حذاء العنكوشي" يتسبب بإحالته إلى لجنة انضباط اتحاد الكرة العراقي

Date: 2020-11-24 14:21:28
"حذاء العنكوشي" يتسبب بإحالته إلى لجنة انضباط اتحاد الكرة العراقي

رئيس التطبيعية يتلقى دعوة لحضور نهائيي كأس قطر وأبطال آسيا

Date: 2020-12-18 14:46:24
رئيس التطبيعية يتلقى دعوة لحضور نهائيي كأس قطر وأبطال آسيا