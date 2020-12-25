التطبيعية ترفض استعارة فرق نسوية لكرة القدم من كوردستان

شفق نيوز/ أعلن عضو الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أسعد لازم، ان اللجنة النسوية في الهيئة اتخذت قرارا بشأن الفرق المشاركة في الدوري النسوي لكرة الصالات المقرر إقامته في الثامن من كانون الثاني المقبل، وكذلك دوري الساحات المكشوفة في الخامس عشر من الشهر ذاته.

وقال لازم لوكالة شفق نيوز، إنه بعد حصول أخطاء في بطولات الدوري النسوي السابقة، ارتأينا معالجة تلك الاخطاء والعمل بشكل صحيح، حيث قررت اللجنة عدم السماح باستعارة فريق كامل جاهز من اقليم كوردستان الذي يمتلك فرقاً على مستوى عال لتمثيل نادي اخر.

واضاف ان اللجنة قررت السماح للتعاقد مع لاعبتين فقط من فرق اقليم كوردستان لحث فرق بغداد والمحافظات على اكتشاف لاعبات جدد.

واشار لازم، الى ان "هدفنا ليس النتيجة بقدر ما يهمنا بناء وتشكيل فرق من مختلف المحافظات تحتضن المواهب لتخدم منتخباتنا الوطنية"، مضيفاً "لا نريد مداورة نفس اللاعبات بين الفرق والاعتماد على اللاعبة الجاهزة واهمال المواهب".