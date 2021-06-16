التطبيعية ترد على أنباء إقالة كاتانيتش من تدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أكد مصدر في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، يوم الاربعاء، أن التطبيعية لم تتخذ لحد الان اي قرار باعفاء المدرب سيرتشكو كاتانيتش بعد خسارة المنتخب امس امام ايران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "نستغرب مايتناقل في بعض وسائل الاعلام من انباء بقرار التطبيعية باعفاء المدرب كاتانيتش".

واوضح ان "القرار لا يأتي بشكل انفرادي وبرد فعل انفعالي لاسيما بعد خسارة المنتخب امام ايران ، بل يأتي بعد اجتماع يتم تحديده بعد مدة من عودة المنتخب وتتم مناقشة جوانب النتائج ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب".

واضاف المصدر، ان "اعضاء التطبيعية لم يلتقوا لحد بعد اللقاء وستم تحديد اجتماع مقبل لوضع النقاط على الحروف"، داعيا بعض وسائل الاعلام لتوخي الحذر بنقل الاخبار المغلوطة والتاكد من المصدر.

وختم المنتخب العراقي لكرة القدم، امس الثلاثاء، مشواره في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، بخسارة بهدف وحيد امام منتخب ايران.

وسجل لاعب المنتخب الإيراني سردار ازمون الهدف الوحيد في الدقيقة 35 من الشوط الأول لينتهي اللقاء بفوز إيران بهدف وحيد، وتأهل فريقا ايران والعراق للتصفيات الحاسمة رغم خسارة العراق.