التطبيعية ترد على تصريحات لحكيم شاكر أججت الشارع الكروي

شفق نيوز/ ابدت الهيأة التطبيعية، يوم الاربعاء، استغرابها لما طرحه مدرب المنتخب السابق وفريق السويق العماني حاليا حكيم شاكر من تصريحات تخص المدرب الهولندي مارك فوت المرشح لقيادة المنتخب الاولمبي العراقي ووصفه بـ"السمسار".

وقال نائب رئيس الهيأة التطبيعية شامل كامل لوكالة شفق نيوز ، إن "الاتحاد مستغرب من التصريحات التي خرج بها حكيم شاكر ، لاسيما وان التطبيعية لم تتعاقد لحد الان مع المدرب الهولندي ، مبينا الهولندي اسماً مطروحا وكان قريباً جدا لقيادة منتخبنا الاولمبي وكان لابد ان ندرس سيرته ونسأل عنه بشكل جيد قبل التعاقد معه رسميا"..

واضاف، "لقد عمل المدرب الهولندي بعدة دول وبعد التقصي عنه بشكل دقيق انقسمت الاراء لجزئين جزء اشاد به واخر غير مقتنع به ، مشيرا الى "اننا كتطبيعية لانوافق على التعاقد مع اي مدرب الا اذا كانت جميع الاراء تشيد بمستواه وتاريخ وانجازاته وسنتواصل البحث لحين الاتفاق على اسم اجنبي يكون على مستوى عال لقيادة منتخبنا الاولمبي"..

واكد كامل ان "هدفنا من البحث عن مدرب اجنبي هو لخدمة منتخبنا الاولمبي ومدربينا العراقيين ، موضحا كنا قد قررنا ان يكون مع المدرب الاجنبي كادر مساعد عراقي للاستفادة من المدرب القادم والاطلاع على اساليبه الحديثة واطلاعه على المستجدات التي طرات بعالم التدريب".

وتابع ، "لاننكر بان حكيم شاكر هو مدرب جيد وحقق انجازات على مستويات مختلفة وخلق جيل متميز من اللاعبين ، لكن كنا نأمل ان يأتي الى التطبيعية لمناقشتنا بهذا الصدد لايجاد حلول تخدم كرتنا ، لا ان يخرج بتصريحات مثيرة في وسائل الاعلام"..

وفيما يخص تصريح شاكر بانه "شامل كامل" وصباح رضا كتبا برنامج اعداد المنتخب ، قال كامل "انفي ذلك تماما فأنا والاخ صباح رضا لم نكتب البرنامج المخصص للمنتخب الوطني بدلا عن كاتنيتش وما قاله الاخ حكيم غير صحيحي والمعلومات التي وصلته خاطئة"..

وختم قائلا "لابد ان يعلم الجميع بان المال هو من يحكمنا فلو كان لدينا المال الكافي لتعاقدنا مع ابرز مدربي العالم لقيادة فرقنا لكننا محددين بمبلغ لايتناسب مع جلب مدربين على مستوى عال وهذا ما حعلنا نبحث الانسب لقيادة المنتخب الاولمبي"..

وكان حكيم شاكر قال في تصريحات متلفزة ان المدرب الهولندي المرشح لتدريب منتخبنا الاولمبي سمسار والمدربين المحليين في العراق أفضل منه، وان كاتانيش لا يعرف تنظيم برنامج للمنتخب ، و شامل كامل و صباح رضا ، هما من كتبا البرنامج له.