التطبيعية ترحب باستضافة اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية في بغداد أو الدوحة: الهدف خليجي 25

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الدكتور شامل كامل، يوم الثلاثاء، ترحيب العراق باستضافة اجتماع رؤساء اتحادات كرة القدم الخليجية الشهر المقبل في العراق.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد القطري لكرة القدم ابدى استعداده لإقامة الاجتماع المقبل في الدوحة وتكفل بانجاح المهمة وتهيئة كل وسائل السلامة الصحية، نظرا لإمكانية الكبيرة التي يمتلكها في المجال الرياضي".

واشار الى ان "قطر لديها مقر خاص لاستضافة الوفود الخليجية وتجاوز مدة الاقامة الصحية بغية تسهيل المهمة وتأمين سلامة الوفود"، مبينا ان "الاخوة في قطر لديهم إمكانيات كبيرة لاحتواء أي عائق يواجه أي نشاط رياضي يقام في قطر بشكل احترافي كبير".

واضاف "الهيئة التطبيعية ترحيب باستضافة أي دولة خليجية للاجتماع، لاسيما قطر التي تعتبر الداعمة للكرة العراقية وبصفتها الحاضنة لاغلب المنافسات للكرة العراقية".

وتابع كامل "لقد طرحنا فكرة استضافة العراق للاجتماع المقبل على الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم والاخوة المجتمعين في اللقاء الخليجي الأخير، وابدوا تعاونهم التام في هذا الموضوع"، مؤكدا عدم ممانعة التطبيعية في أن يكون الاجتماع في بغداد او الدوحة او اي دولة خليجية أخرى فالهدف ينصب لصالح بطولة خليجي 25.

وعد ان "استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم المقبلة خير دليل على أنها من البلدان المتطورة في المجال الرياضي بشكل عام".