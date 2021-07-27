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التطبيعية تدعو صالح راضي وشرار حيدر لحل نزاع قانوني

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-27T15:16:52+0000
التطبيعية تدعو صالح راضي وشرار حيدر لحل نزاع قانوني

شفق نيوز/ استدعت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، المدرب صالح راضي ورئيس نادي الكرخ شرار حيدر لفض نزاع قانوني نشب بينهما.

وذكر بيان للتطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بناءً على الدعوة المقامة من قبل المدرب صالح راضي المؤرخة في الحادي عشر من تموز الحالي بالعدد (51)، على نادي الكرخ الرياضي ، ومن أجل الاستيضاح حول الحقائق في مجريات هذه الدعوى ، قررت لجنة شؤون اللاعبين حضور المدرب صالح راضي ورئيس الهيأة الادارية لنادي الكرخ (شرار حيدر)، للتباحث بما ورد في أعلاه، على أن يكون موعد الحضور في مقر الاتحاد يوم الاثنين الموافق الثاني من آب المقبل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً".

وكان صالح راضي قدم شكوى ضد نادي الكرخ قبل خمس سنوات للحصول على ما تبقى من مستحقاته من العقد حينما كان مدربا لنادي الكرخ وتم فسخ العقد بين الطرفين.

من جانب آخر؛ دعت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية جميع وسائل الإعلام للحضور إلى مقر اتحاد الكرة يوم غدٍ الأربعاء في الساعة الثانية عشرة ظهراً للإعلان عن منهاج الموسم الكروي المقبل لجميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

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