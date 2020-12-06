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التطبيعية تخفق بالحصول على موافقة لدخول الجمهور إلى مدرجات الملاعب

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-06T08:31:42+0000
التطبيعية تخفق بالحصول على موافقة لدخول الجمهور إلى مدرجات الملاعب

شفق نيوز/ أفاد عضو في الهيئة التطبيعية باتحاد الكرة، يوم الاحد، بان التطبيعية لم تحصل على موافقات الجهات المعنية الخاصة بسلامة المواطنين من فيروس كورونا، بترخيص دخول الجماهير إلى الملاعب.

وقال اسعد لازم لوكالة شفق نيوز؛ لقد خاطبنا الجهات المعنية بشأن دخول نسبة من الجمهور للملاعب خلال الدور السابع والأدوار التي تليها لكن تلقينا رفض اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا.

وبين لازم؛ ان التطبيعية أرسلت طلباً، ساعية بالحصول على الموافقات الرسمية لكن يبدو الجهات المعنية لم تصل لقناعة تامة بهذا الخصوص"، معربا عن أمله بـ"نجاح محاولات لاحقة لحل هذا الموضوع وعودة جماهيرنا لمدرجات الملاعب".

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