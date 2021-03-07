التطبيعية تخرج بجملة من القرارات للدوري الممتاز في اجتماع استثنائي

شفق نيوز/ أصدرت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عددا من القرارات في اجتماع استثنائي، لمعالجة المخالفات والمشاكل التي ظهرت في الآونة الأخيرة أثناء إقامة مباريات الدوري الممتاز.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها عقدت اجتماعاً استثنائياً، عبر الدائرة الإلكترونية بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة والناطق الإعلامي للجنة، وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة تقارير مشرفي مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

وقررت اللجنة مفاتحة اللجنة الأمنية التابعة لاتحاد الكرة لمعرفة سبب تأخر بعض المنسقين الأمنيين وتهاون البعض الآخر مع دخول عدد من الجمهور، ما سبّب حالة من الإرباك، وكذلك مخالفٌ للضوابط التي تم التأكيد عليها بمنع حضور الجمهور تماماً.

وأشارت اللجنة إلى أنه نظرًا لوصول بعض فرق الأندية الى ملاعب مبارياتها بشكل منفرد (عجلات خاصة)، ما أدى الى الإخلال في عملية دخولهم للملعب، وعليه نطالب الأندية بالحضور بالباص الخاص للنادي في الأدوار المقبلة لضمان انسيابية الدخول، ومنعاً للفوضى.

ولفت بيان اللجنة إلى أنه تمت ملاحظة جلب الأطفال في بعض المباريات، وهم يتبعون لبعض عوائل اللاعبين أو المدربين، وهذا مخالف للتعليمات، لذا قررنا منع اصطحاب الأطفال في مباريات الدوري الممتاز مع اللاعبين والملاكات التدريبية.

وقررت اللجنة توجيه تعميم إلى الأندية المشاركة في منافسات الدوري الممتاز بإرسال قائمة بأسماء أعضاء الهيئات الإدارية والضيوف على أن لا تتجاوز عشرة أسماء لكل فريق، لضمان وتسهيل دخولهم، ومنعاً لدخول أسماء غير موجودة في القائمة المرسلة.

كما أكدت على ارتداء الباجات التعريفية للفرق من المدربين واللاعبين والإداريين والملاكات الطبية.

وقررت مخاطبة الأندية بجلب لوحة أخرى لتبديل اللاعبين، تلافياً لخلل ما قد يحصل، وكذلك للتقليل من الضغط الحاصل على الحكم الرابع.

وشددت على عملية التباعد الاجتماعي بين اللاعبين البدلاء، ولبس الكمامة من دون خلعها أثناء التواجد في الملعب، وكذلك يسري هذا التوجيه على المدربين والإداريين، والتأكيد على الأندية بجلب أجهزة فحص درجة الحرارة للقيام بفحص وفود الأندية المتبارية، وبحضور مشرف المباراة.

كما جرى التأكيد على الأندية بتوفير نقالات إسعاف نظامية وجيدة للاعبين الذين يتعرضون للإصابة في المباريات.

وتابعت اللجنة قراراتها، بأن بعد التدقيق والمتابعة، ونظرًا لدخول بعض الجمهور في مباراة النجف والسماوة في المقصورة الرئيسية لملعب النجف، وبعد تكرار هذهِ الحالة للمرة الثانية، قررت لجنة المسابقات توجيه إنذار نهائي لإدارة نادي النجف بضرورة عدم السماح للجمهور بالدخول، وفي حالة تكرارها سيتم حرمان النادي من اللعب في ملعبه بنقل مبارياته إلى ملعب آخر.

وأشارت إلى أنه نظرًا لعدم تطبيق القانون من قبل مشرف مباراة النجف والسماوة (كامل زغير عداي)، قررت اللجنة حرمانه من الإشراف للأدوار الثلاثة المقبلة.

وطالبت المشرفين بالتعاون مع الطواقم التحكيمية لضبط تحركات دكة البدلاء، وعدم التهاون مع أي حالة غير منضبطة ومسيئة.